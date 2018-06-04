Vodafone'dan ramazanda internet kampanyası

İSTANBUL (AA) - Vodafone, ramazan ayında faturalı ve faturasız müşterilerine, ücretsiz haftalık “Sosyal Pass” paketi ile Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya uygulamalarını gigabayt hesabı yapmadan kullanma imkanı sağlıyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, müşterilerine maksimum internet keyfi yaşatacak yenilikçi kampanyalar geliştirmeye devam ediyor.

Vodafone, yeni ramazan kampanyasıyla, hem faturalı hem de faturasız müşterilerine Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya uygulamalarını gigabayt hesabı yapmadan kullanmaları için haftalık “Vodafone Sosyal Pass” paketini ücretsiz sunuyor.



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da müşterilerine ramazan ayının bereketini yaşatmayı hedeflediklerini ifade etti.

Vodafone olarak, müşterilerinin kesintisiz internet ihtiyaçlarına yönelik kazandıran teklifler geliştirmeye devam etiklerini belirten Aksoy, "Vodafone halden anlar" mottosuyla sundukları kullanıcı dostu internet tekliflerine bir yenisini daha eklediklerini bildirdi.

Bu doğrultuda, ramazan ayında da kesintisiz internet deneyimi yaşamak ve bol bol paylaşımda bulunmak isteyen müşterileri için yeni bir kampanya geliştirdiklarini anlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Yeni ramazan kampanyamızla faturalı ve faturasız müşterilerimize Facebook, Instagram, Twitter gibi en sık kullandıkları sosyal medya uygulamalarını gigabayt hesabı yapmak zorunda kalmadan doya doya kullanabilecekleri haftalık ‘Vodafone Sosyal Pass’ paketini ücretsiz sunuyoruz. Böylece, Ramazan ayında da müşterilerimize sosyal medyayı gönüllerince kullanma özgürlüğü sağlıyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizi geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlayacak ayrıcalıklı ürün ve servisler sunmaya devam edeceğiz."





- Haftada 3 TL’ye “Vodafone Pass” paketleri









Vodafone’un 17 Haziran’a kadar geçerli olacak ramazan kampanyasından yararlanmak isteyen faturasız müşterilerin TL yükleme şartını yerine getirmeleri gerekiyor.

Faturasız müşteriler, "RAMAZAN" yazıp 4455’e SMS atarak kaç TL yüklemeleri gerektiğini öğrenebiliyor.

Faturalı müşteriler ise “Vodafone Yanımda” uygulaması üzerinden ramazan ayına özel haftalık Video Pass paketini alarak hediye haftalık Sosyal Pass paketine sahip oluyor.



Vodafone, daha önce aylık tekliflerle sunduğu “Vodafone Pass” paketlerini artık haftalık tekliflerle ve 3 TL’den başlayan fiyatlarla sunuyor.

Vodafone’lular, ayrı ayrı satın alabildikleri haftalık “Vodafone Pass İletişim”, “Vodafone Pass Sosyal”, “Vodafone Pass Video” ve “Vodafone Pass Oyun” paketleriyle, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger, İzlesene, Fenomen, Karnaval ve Power gibi popüler uygulamaları internetinden yemeden kullanabiliyor.



