Vodafone'dan esnafa

İSTANBUL (AA) - Vodafone, düzenlediği "Dijital Dükkan Paketi" kampanyası kapsamında, esnaf müşterilerinin iş yerindeki internetinin 20 gigabaytını cep telefonlarından kullanabilmesine olanak tanıdı.

Vodafone açıklamasına göre, esnaf abonelerine kazandıran fırsatlar sunmaya devam eden şirket, iki hizmetini birleştirerek esnafa dükkan internetini cep telefonunda kullanabilme fırsatı sundu.

İşlerini her yerde kesintisiz yürütebilmeleri amacıyla esnaflara yönelik "Dijital Dükkan Paketi" hazırlayan Vodafone, bu paketle dükkan Wi-Fi'lerinin her an cepte taşınması imkanı sağladı. Dijital Dükkan Paketi ile müşteriler, dükkan internetlerinin haftada 1 gün 5 gigabaytını, aylık ise toplamda 20 gigabaytını cep telefonlarından kullanabilecek.

Kampanyaya katılmak isteyenler ekstra ücret ödemeden, kendilerine verilen modemlerde bulunan QR kodunu okutarak, "Vodafone Yanımda" uygulaması üzerinden ya da mesaj atarak kampanyaya dahil olabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Türkiye'deki işletmelerin telekomünikasyon ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca çözümler geliştirerek uygulamaya aldıklarını ifade etti.

Dükkan Wi-Fi'lerini cepte taşımaya imkan veren yeni inovatif paketleriyle piyasada bir ilki daha gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Dijital Dükkan Paketimiz ile esnaflar artık iş yerlerinde rahatça kullandıkları internetlerinin keyfini ceplerinde de sürebilecek. Pazarda sabit ve mobil tarifeleri bir araya getiren ürünler bir süredir mevcut ancak bu tekliflerde müşteriler, belirli bir sabit ve mobil tarifeyle sınırlandırılıyor. Müşteriye sağlanan fayda da bu nedenle sınırlı kalıyor.

Biz ise yeni dönemde müşterilerimize en iyi paketi sunabilmek amacıyla oluşturduğumuz Dijital Dükkan Paketi ile esnafımızın tüm ihtiyaçlarını bir arada karşılamayı hedefliyoruz ve bu kapsamda saniyede 100 megabite kadar maksimum hızda sınırsız internetin yanı sıra aylık 20 gigabayt Wi-Fi interneti ceplerine yükleyebilmelerini sağlıyoruz."