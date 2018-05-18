Vodafone ve Koçtaş iş birliğiyle ustalar dijitalleşiyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone, "Daha Güzel Evler, Daha Güzel Hayatlar" vizyonuyla hareket eden Koçtaş’a özel bir paket tasarladı. Ustaları dijitalleştirecek bu kampanyayla, Koçtaş’ın ustalara indirimler ve fırsatlar kazandıran kartı "Koçtaş Usta Kart" sahipleri, Vodafone Red Business Pro Usta Paketi’ni indirimli alabilecek.

Vodafone açıklamasına göre, Koçtaş Usta Kartlılara özel hazırlanan kampanya ile ustalar, Vodafone Red Business Pro Usta paketini indirimli alabilecek. Aylık 2000 dakika, 2000 SMS ve 9 GB internet kullanım hakkını içeren paketten, avantajlı bir biçimde aylık 51 TL karşılığında yararlanabilecek olan ustalar ayrıca, sabit telefonlarına fatura ödemeyecek.



"Koçtaş Usta Kart" sahibi 25 bine yakın ustanın faydalanabileceği indirimli paket ile Vodafone, Red Business Pro tarifesi ile Tek Telefon hizmetini aynı pakette buluşturmuş oldu. Pakete dâhil edilen Tek Telefon hizmeti sayesinde ustalar, ayrıca bir sabit hat faturası ödemiyor, hiçbir ek ücret ve santral yatırımına gerek kalmadan dükkan telefonlarına gelen aramaları mobil hatlarına aktarabiliyor ve dükkanda olmasalar bile müşterilerinin çağrılarına yanıt verebiliyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, başvuruların 30 Haziran'a kadar kabul edileceği Vodafone Red Business Pro Usta paketinden yararlanmak isteyen Koçtaş Usta Kartlılar, 0850 226 8782 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi edinebilecek.









- "Ustalarımız dijitalleşecek"









Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Türkiye’deki tüm işletmelerin telekomünikasyon ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi sürdürdüklerinin belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone Red Business Pro Usta tarifemizle Koçtaş Usta Kart sahibi ustalarımızın dükkanlarından ayrıldıklarında yaşadığı müşterilerinin çağrılarını kaçırma kaygılarına ve çok da kullanamadıkları halde sabit telefona fatura ödeme dertlerine bir son vermek istedik. Kampanyamızla ustalarımız dijitalleşecek, ihtiyaçlarına özel sunduğumuz çözümlerle maliyetlerini düşürebilecek ve verimliliklerini artırabilecekler.

Dijitalleşen ustalar artık hiçbir müşterinin çağrısını kaçırmayacak ve tarife kapsamındaki tüm hizmetlerden düşük ücret avantajı ile yararlanabilecek. Vodafone olarak geliştirdiğimiz çözümlerle dijitalleşmek isteyen işletmelerimizin gündelik hayatta karşılaştıkları sorunları aşabilmeleri için yanlarında olmayı, ihtiyaçlarına özel alternatifler üretmeyi ve ekonomimizin gizli kahramanları olan esnafımıza yönelik akıllı ve hesaplı çözümleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."





- "Ustalarımıza birçok avantaj sağlamak için sürekli çalışıyoruz"





Koçtaş Pazarlama Direktörü Ebru Darip ise, "Koçtaş, evini güzelleştirmek isteyenlerin ilham alabildiği, aradığı her türlü çözüme kolaylıkla ulaşabildiği bir merkez konumunda. Ev güzelleştirme sürecinin en önemli aşamalarından biri de tadilat. Bu noktada işinin ehli ustalarımız çok önemli bir rol oynuyor. Biz de Koçtaş olarak işimizin belkemiği ustalarımıza birçok avantaj sağlamak için sürekli çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Darip şöyle devam etti:

"Koçtaş Usta Kart' sahibi 25 bine yakın ustamız, Koçtaş ve Koçtaş Fix mağazalarımızdan yapacakları tüm alışverişlerde anında yüzde 10’a varan indirim veya puan kazanıyor. Ustalarımız puanlarını biriktirerek çeşit çeşit markalardan hediye çeklerine sahip olabiliyor. Mağaza içindeki avantajlara ek olarak ustalarımızın hayatını kolaylaştıracak pek çok noktada da onlara özel ayrıcalıklar sunuyoruz. Son olarak Vodafone ile hayata geçirdiğimiz iş birliği, bu ayrıcalıkların en güzel örneklerinden biri.

Koçtaş Usta Kartlı ustalarımız, Vodafone Red Business Pro Usta Paketi’ne indirimli olarak sahip olurken, tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir tarife ile işyerlerini ceplerinden yönetebiliyor. Bu dijital çağda ustalarımıza yeni iş fırsatları sağlamak ve ustalar ile evlerini güzelleştirmek isteyenlerin işlerini kolaylaştırmak bizim önceliğimiz. Tüm ustalarımızı, Koçtaş Usta Kart’ın avantajlı dünyasından faydalanmaya davet ediyoruz."

