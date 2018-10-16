Vodafone Türkiye'ye Kristal Elma'dan 18 ödül

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, reklam dünyasının en prestijli ödüllerinden Kristal Elma Festivali’nden toplam 18 ödülle döndü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, iletişim teknolojilerinde olduğu kadar yaratıcı iletişim kampanyalarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Vodafone Türkiye, Reklamcılar Derneği tarafından 30’uncusu düzenlenen, reklam dünyasının en prestijli ödüllerinden Kristal Elma Festivali’nde 18 ödül birden aldı. Vodafone Türkiye’nin iletişim ajansları Y&R İstanbul, Team Red, C-Section, Plasenta, Mindshare Türkiye, TSM Etkinlik, Mono Jingles, 1000 Volt, Kala Film, Octopus ve Walky Talky, bu yıl 7 büyük, 127 kristal, 123 gümüş, 94 bronz ve 4 özel olmak üzere toplam 355 ödülün dağıtıldığı Kristal Elma’da 6 kristal, 3 gümüş, 7 bronz ve 1 basın büyük ödülü kazandı. Vodafone Türkiye ayrıca, “30 Yılın Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklamverenleri” arasında birinci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

“Vodafone Türkiye olarak, Türk reklam sektörünün prestiji olarak bilinen Kristal Elma Ödülleri’nden farklı dal ve kategorilerde toplam 18 ödülle dönmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman benzersiz ve samimi olma hedefiyle gerçekleştirdiğimiz iletişim çalışmalarında aldığımız bu önemli sonuç, sektördeki başarımızı bir kez daha tescilledi. Tüketici nezdinde bir güven markası olduğumuzu ve her geçen gün daha da büyüdüğümüzü, aldığımız ödüllerle de teyit etmiş olduk. Vodafone Türkiye olarak, önümüzdeki yıllarda da iletişim ajanslarımızla verimli iş birliğini ve akılda kalıcı kampanyalara imza atmayı sürdüreceğiz.”

Vodafone Türkiye'nin aldığı ödüller şöyle:

"30 Yılın Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklamverenleri arasında birinci, Tasarım – Dijital ve Etkileşimli Tasarım – Arayüz Tasarımı ve Kullanıcı Deneyimi – UX / Dijital Skor / Kristal, Tasarım-Tasarımda Mükemmellik – Rötüş - Fotoğraf / Vodafone Hayvan Takip Sistemi - Kedi, Karga, Horoz / Kristal, Medya – Medya Kullanımı – Sponsorluk Uygulaması / Geleceğin KaraKartalı / Bronz, Medya – Entegre Kampanya – En İyi Entegre Medya Kullanımı / Red Fi Entegrasyonu / Bronz, Açıkhava – Poster Billboard – Hizmet / Vodafone Kapsama / Barlar – Kar, Deniz, Çöl / Bronz, Basın - Banka, Sigorta ve Finansal Hizmetler / Vodafone Cüzdan - Burun, Kulak, Göbek, Koltuk Al9, Ayak / Bronz, Basın - Teknoloji Hizmetleri / Vodafone Hayvan Takip Sistemi - Karga, Horoz, Fare, Kedi / Kristal, Basın - Teknoloji Hizmetleri / Vodafone Pome Çocuk Takip Sistemi - Dondurma, Tavşan Çikolata / Gümüş, Basın Büyük Ödül / Vodafone Hayvan Takip Sistemi - Karga, Horoz, Fare, Kedi, Dijital, Sosyal Medya ve Aktivasyon – Web Sitesi / Web Sitesi – Hizmet / Vodafone Neresi Burası / Bronz, Dijital, Sosyal Medya ve Aktivasyon – Sosyal Medya /Gerçek Zamanlı Aksiyon – Hizmet / Doğum Günümdü / Bronz, Dijital, Sosyal Medya ve Aktivasyon / Sosyal Medya / Inﬂuencer İletişimi – Hizmet / Vadi Benim / Kristal, Dijital, Sosyal Medya ve Aktivasyon / Dijital Kampanya / Hizmet / Vodafone FreeZone Vadi Benim / Kristal, Film – TV ve Sinema / Teknoloji Hizmetleri / Vodafone – Özür Dileriz – Kuş Gözlemcisi / Kristal, Film – TV ve Sinema / Teknoloji Hizmetleri / Vodafone – Bando ESES / Gümüş, Online Film - Teknoloji Hizmetleri / Vodafone FreeZone Son Ses / Gümüş, Online Film - Teknoloji Hizmetleri / Vodafone Geleceğin Teknolojileri – Luna / Bronz."



