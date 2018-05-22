Vodafone Akıllı Köy'de hayvancılık gelirinde artış

İSTANBUL (AA) - Vodafone ve TABİT iş birliğiyle aile çiftçilerinin verimliliklerini dijital teknolojilerle artırmak üzere hayata geçirilen Vodafone Akıllı Köy’de kurulan Ortak Sağım Sistemi ile hayvancılık gelirlerinde yüzde 75 artış sağlandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone’un TABİT iş birliğiyle Aydın’ın Koçarlı ilçesine bağlı Kasaplar köyünde hayata geçirdiği Vodafone Akıllı Köy’de bitkisel üretimin ardından hayvansal üretimde de verim artışı alınmaya başlandı.

Yaklaşık bir yıl önce deneme çalışmalarına başlanan ve son 2 aydır aktif bir biçimde kullanılmakta olan Ortak Sağım Sistemi’ni tercih ederek geleneksel sağım yönteminden vazgeçen çiftçi sayısı 40’a ulaştı.

Ortak Sağım Sistemi ile sütün kalitesinin artmasına bağlı olarak birim süt satış fiyatında yüzde 18 artış sağlandı. Sistemi kullanan çiftçilerin hayvan bakım ve sağım kapasitesinde de yüzde 24 artış kaydedildi.

Otomasyonun hayata geçmesi ile birlikte hayvancılığın kolaylaşması çiftçilerin hayvan sahipliğini yüzde 25 oranında artırdı. Kızgınlık dönemlerinin ve hastalıkların zamanında teşhisi ile çiftçilerin giderlerinde elde edilen yüzde 25’in üzerinde tasarruf ile birlikte hayvancılıktaki toplam verim yüzde 75 arttı.

Vodafone Akıllı Köy’de kurulan Ortak Sağım Sistemi’nin Türkiye’nin diğer köylerinde de kullanılabilecek bir model haline getirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye olarak, tarımda dijitalleşmenin öncüsü olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Günümüzde dijital teknolojiler, tarım için büyük avantajlar sağlıyor. Sadece maliyetleri düşürmekle kalmıyor, çiftçiliğin ağır yükünü de hafifletiyor. Dijital teknolojiler özel ve büyük çiftlikler haricindeki küçük çiftçilere de yayılabilirse daha verimli ve karlı bir tarımsal modele geçilebileceğine inanıyoruz. TABİT iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Vodafone Akıllı Köy, içinde bulunduğumuz bilgi çağında geleneksel tarım yöntemlerini ileri teknolojinin olanaklarıyla birleştiren yeni nesil bir kırsal yaşam modeli sunuyor. Bu modelle, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gücüyle hem tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasını hem de üreticinin sosyal yaşam standartlarının yükseltilmesini hedefliyoruz. Ortak Sağım Sistemi de bu hedefimize doğru emin adımlarla ilerlediğimizi gösteren somut bir örnek olarak önem taşıyor. Çiftçilerimize dijital teknolojilerin gücüyle zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bu sistemin diğer köylerde de hızla yaygınlaşacağına inanıyoruz."

TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın ise Vodafone Akıllı Köy’de Ortak Sağım Sistemi’nin deneme çalışmalarına bir yıl önce başladıklarını anımsatarak, "Son 2 aydır sistemi aktif olarak kullanıyoruz. Sistem pek çok yönden çiftçinin hayatını kolaylaştırıyor. Çiftçimiz, kalitesi artan sütü daha yüksek fiyattan satma imkanı buluyor. Sistemin sağladığı sağım kolaylığını gören çiftçilerin yeni hayvan alımı yaptıklarını tespit ettik. İki aile, daha önce hayvancılık yapmadıkları halde sistemin kolaylığını ve faydasını gördükten sonra hayvancılığa başladı. Sistemin başarısı civar köylerin de ilgisini çekiyor. Çevre köylerden ve farklı il ve ilçelerden köylüler, kooperatif yöneticileri ile belediye yetkilileri sistemimizi incelemeye geliyorlar. Bu otomasyonların yaygınlaşması ile birlikte hayvancılık artacak ve ithalatın önüne geçilebilecek.” ifadelerini kullandı.





- Otomatik sağım yapılıyor





Türkiye’nin aile çiftçilerine yönelik ilk Akıllı Mera Sistemi’nin kurulduğu Vodafone Akıllı Köy’de, özel bir tanıma sistemine sahip akıllı kapılarla, meraya gelen hayvanların hangi alanda otlayacağı otomatik olarak belirleniyor. Sağım saati gelen inek, akıllı kapılardan geçerek kendisi için ayrılan süt sağım otomasyonuna giriyor ve burada makinelerin yardımıyla sağım gerçekleşiyor.

İneklerin ayaklarına takılan ve “pedometre” adı verilen akıllı bilezik ile hangi çiftçinin ineğinden ne kadar süt alındığı takip edilirken, hak edişi çiftçiye SMS yoluyla anında bildiriliyor. Pedometreler sayesinde hayvan hareketleri ölçümlenerek hayvanların sağlığı ve doğum zamanı da takip edilebiliyor.

Diğer yandan, Vodafone Akıllı Köy’de süt sağım teknikleri ile ilgili verilen eğitimler sonucunda hayvan hastalıklarında azalma tespit edilirken, özellikle meme hastalıklarının önüne geçildi.