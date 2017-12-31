Vodafone 2017'de ödülleri topladı

İSTANBUL (AA) - Vodafone, 2017'de dünyanın ve Türkiye'nin prestijli yarışmalarında toplam 104 ödül kazandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone 2017'de aldığı ödüllerle iletişim teknolojilerinde olduğu kadar kampanyalarıyla da adından söz ettirmeye devam etti.



Vodafone Türkiye, 2017'de "Vodafone 4,5G Kapsama Kalitesi", "Vodafone Park", "Vodafone KaraKartal", "Vodafone Red", "Vodafone Pass", "Vodafone FreeZone" ve "Vodafone İşortağım" gibi proje, uygulama ve kampanyalarıyla, Cannes Lions, Epica, Golden Drum, Mixx, Felis, Kristal Elma, Effie ve Baykuş Ödülleri gibi dünyanın ve Türkiye'nin en prestijli yarışmalarında toplam 104 ödül kazandı.





- "Özür Dileriz" 2017'ye damgasını vurdu





Vodafone'un geniş 4,5G kapsama gücüne dikkati çeken "Özür Dileriz (sorry)" temalı kampanya, 2017'de 64. Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali'nde bir "Bronz Aslan", Epica'da ise bir "Altın Ödül" aldı.

Vodafone, Uluslararası Golden Drum Festivali'nde Marka Büyük Ödülü'nü alırken, yine "Özür Dileriz" kampanyasıyla 2 Altın ve 1 Gümüş ödülün sahibi oldu. Ayrıca, ayrıcalıklı yurt içi ödüllerden Felis Ödülleri'nde 41, Kristal Elma Ödülleri'nde 33, Effie Ödülleri’nde 6 ve Baykuş Ödülleri'nde 5 ödül birden aldı.

Vodafone, sporun farklı alanlarında yaptığı çalışmalarla "Okan Üniversitesi 2016 Spor Ödülleri"nde "Spora Hizmet Ödülü"ne layık görüldü. Diğer yandan, "Vodafone Önce Kadın" programıyla, Junior Chamber International (JCI) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nde "Telekomünikasyon" kategorisinde ödül almaya hak kazanan "tek" şirket oldu.





- "Akılda kalıcı işlere imza atmayı sürdüreceğiz"





Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Türkiye olarak, faaliyetlerinin merkezine müşterilerini yerleştirerek müşteri odaklı büyümelerini sürdürdüklerini belirterek, "Sürekli artan müşteri tabanımızla birlikte gelişen müşteri ihtiyaçlarına eksiksiz yanıt verebilmek için bu alandaki yatırımlarımızı artırıyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde en iyi deneyimi yaşatmak amacıyla teknolojik ve organizasyonel yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksoy, ürün ve servisler konusunda müşterileriyle açık ve şeffaf bir iletişim içinde olmaya özen gösterdiklerini aktararak, "Her zaman benzersiz ve samimi olma hedefiyle gerçekleştirdiğimiz iletişim çalışmalarında 2017 yılında da önemli bir başarı yakaladık. Vodafone Türkiye olarak, önümüzdeki yıllarda da iletişim çalışmalarımızla akılda kalıcı işlere imza atmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.