İSTANBUL (AA) - Vestel, Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği’nden 2017’deki pazarlama iletişimi çalışmalarıyla üç birincilik, iki ikincilik ve "En Cesur Müşteri" ödülü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel, ürün ve hizmetleri için uyguladığı pazarlama çalışmalarıyla Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği’nin 10. kez düzenlediği (DPİD) DP Ödülleri’nden üç birincilik, iki ikincilik ödülü kazandı. "En Cesur Müşteri" ödülünün de sahibi olan Vestel, Viral Pazarlama Faaliyetleri, Entegre İnteraktif Pazarlama Kampanyası, Genç Jüri Ödülleri kategorilerinde ödülleri topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Ticaret AŞ Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman, “Hedef kitle ile marka arasında ilişki kurmanın fark yaratan yollarını bulma konusunda çok güçlü bir ekibimiz var. Sadece yurt içinde değil küresel ölçekte ilk defa uygulanan taktikler geliştirme konusunda iddialıyız. Bu iddianın, Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği tarafından layık görülen ödüllerle taçlandırılmasından dolayı ekibimle ve kurumumla gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.



