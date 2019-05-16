Venezuela hükümeti ve muhalefetinin görüştüğü doğrulandı

CENEVRE (AA) - Venezuela'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jorge Valero, aylardır ağır bir siyasi bunalımdan geçen Venezuela’da hükümet ve muhalefet arasında diyalog kurulduğu iddialarını doğruladı.

Büyükelçi Valero, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

Trump hükümetinin ülkesine karşı savaş halinde olduğunu ve "modern korsanlık" yaptığını belirten Valero, tek taraflı ABD yaptırımlarının Venezuela'da halkın ölüm, gözyaşı ve büyük acı çekmesine yol açtığını vurguladı.

Valero, Trump'ın uluslararası bütün kuralları ihlal ettiğini savunarak, ABD yönetiminin ülkesini koloni yapmak istediğini söyledi.

ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarıyla Venezuela halkını cezalandırıldığının altını çizen Valero, "Donald Trump savaş suçlusudur." şeklinde konuştu.

Valero, ABD'nin Venezuela'ya karşı fiili bir savaş başlatması durumunda 25 milyon Venezuelalının ülkesini savunmak için beklediğini vurgulayarak, "ABD, kendini Vietnam'dan daha uzun süre bir savaşın içinde bulacak." dedi.

"Evet, Bolivarcı hükümet ile muhalefet arasında görüşmeler var"

AA muhabirinin, Venezuela hükümeti ve muhalefetinin, Norveç'in ara buluculuğunda ülkenin başkenti Oslo'da iki görüşme gerçekleştirdiği iddialarına ilişkin sorusu üzerine Valero, "Evet, Bolivarcı hükümet ile muhalefetin demokratik kesimleri arasında görüşmeler var. Demokratik muhalefet diye adlandırdığımız bir muhalefet grubu var. Maalesef bir de savaş çığırtkanı, terörist ve faşist bir muhalefet var. Bunlar açıkçası ABD imparatorluğunun kuklaları." cevabını verdi.

Valero, ülkesinde milli bir profil çizen bir muhalefet olduğunu bir de ABD politikalarının peşinden giden muhalefet olduğunu söyleyerek, Norveç'teki görüşmelerde muhalif lider Juan Guaido'nun ekibiyle doğrudan görüşülmediğini ima etti.

“Venezuela hükümeti diyaloğu seven bir hükümet." diyen Valero, hükümetin muhalefetle görüşmelerinin yeni olmadığını, Dominik Cumhuriyeti'nde başlayan bir müzakere sürecinin yaşandığını hatırlattı.

Demokrasinin savaş değil aksine diyalog, barış, oy verme ve istişare olduğunu belirten Valero, Norveç'teki görüşmelere ilişkin daha detaylı bilgi vermedi.

Görüşmeleri Alnavio duyurmuştu

İspanya merkezli yayın yapan internet haber sitesi Alnavio’da, krizin başından bu yana aralarında herhangi bir temas bulunmayan hükümet ve muhalefetin temsilcilerinin Norveç’in ara buluculuk teklifi üzerine bu ülkenin başkenti Oslo’ya gittiği aktarılmıştı.

Müzakere heyetlerinde hükümetten İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez ve Miranda Valisi Hector Rodriguez'in yer aldığı ifade edilmişti.

Muhalefet ise eski milletvekilleri Gerardo Blyde ve Fernando Martinez Mottola ile eski Bakan Carlos Andres Perez tarafından temsil ediliyor.

Görüşmelerin ilerlemesi durumunda muhalefet heyetine Ulusal Meclis (AN) İkinci Başkan Yardımcısı Stalin Gonzales’in de dahil olacağı belirtiliyor.

Venezuela aylardır durulmuyor

Yılbaşından bu yana büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'da günün ilk saatlerinde askeri ve sivil darbe girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili, ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Guaido, 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.