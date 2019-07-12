"Vatandaşlarımızın memnuniyeti en temel hedeflerimizden birisi"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, hizmet üretirken vatandaş memnuniyetini sağlamanın en temel hedeflerinden birisi olduğunu belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il encümen toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdaresi Konferans Salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Akın, kentin sorunlarının giderilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Alt ve üst yapı yatırımlarının görüşüleceğini dile getiren Akın, şunları kaydetti:

"Devletimizin sağladığı imkanları ve kaynakları, mevzuat gereğince vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanma niyetindeyiz. Alt yapı, üst yapı, sosyal tesisler gibi ihtiyaçları, en güzel şekliyle vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için en doğru kararları almaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet ve onların memnuniyeti en temel hedeflerimizden birisi. Yürüttüğümüz çalışmalarla ilimiz genelinin yaşam koşullarını iyileştirme, vatandaşlarımızın huzur ve refah düzeyini daha da artırma çabasındayız. Bu toplantının ve toplantıda alınacak kararların hayırlı olmasını diliyorum."

Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, il encümen üyeleri ile kurum yetkilileri katıldı.