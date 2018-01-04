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Van'da uyuşturucu operasyonu

- Van-Hakkari karayolunda yapılan uygulamada iki şüpheli üzerinde 54 kilogram eroin ele geçirildi

04 Ocak 2018 Perşembe 12:01
Van'da uyuşturucu operasyonu
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ANKARA (AA) - Van-Hakkari karayolunda yapılan uygulamada iki şüpheli üzerinde 54 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik mücadeleye hız kesmeden devam edildiği belirtildi.

Van Hakkari karayolu üzerinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki şüpheli üzerinde 54 kilogram eroin ele geçirildiği ifade edilen paylaşımda, "Uyuşturucu ticaretinin belini kırana kadar devam edeceğiz." ifadelerine de yer verildi.

Bakan Soylu, Ankara MEB Şura Salonu'nda dün gerçekleştirilen Genel Güvenlik ve Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısında yaptığı konuşmada, "Uyuşturucu satıcılarına, teröristlere nasıl davranıyorsak, aynı, acımasızca davranmak zorundayız. Kimse bizim insanlarımızı ve gelecek nesillerimizi zehirleyemez. Bunu göreve geldiğimiz ilk günden beri söylüyorum. Uyuşturucu satıcısını gören güvenlik görevlisi ne yaparsa yapsın sorumluluğu bana ait." ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
EroinJandarmaVan
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