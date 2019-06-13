Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.
- İçişleri Bakanlığından, Çaldıran ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
ANKARA (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.