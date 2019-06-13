Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

- İçişleri Bakanlığından, Çaldıran ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
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ANKARA (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Çaldıran ilçesi kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.

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