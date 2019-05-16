Vali Toprak’tan Akşehir’e ziyaret

KONYA (AA) - Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısına başkanlık etmek üzere geldiği Akşehir ilçesinde ziyaretler ve incelemelerde bulundu.

İlk olarak Akşehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) toplantıya katılan Vali Toprak, ardından OSB'deki bazı fabrikaları gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Akşehir Kaymakamlığına geçen Toprak, burada Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk’ten Akşehir ve tarihi hakkında bilgi aldı. Toprak, Hükümet Konağı’nda faaliyete başlayan "Açık Kapı" bürosunun da açılışını gerçekleştirdi.

Vali Toprak ve beraberindekiler sonrasında, Nasreddin Hoca Türbesi’nde geçerek dua etti.

Akşehir Belediyesi tarafından başlatılan Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında çalışmaların devam ettiği tarihi evlerin bulunduğu sokakları gezen Toprak, restorasyonu devam eden Tarihi Ermeni Kilisesi’nde de incelemelerde bulundu.

Tarihi Arasta çarşısında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Toprak’ın Akşehir’deki son durağı ise Batı Cephesi Karargahı Müzesi oldu. Müzede incelemelerde bulunan Toprak, daha sonra ilçeden ayrıldı.





