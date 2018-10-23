Vali Şimşek'ten Halk Eğitim Merkezine ziyaret

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Altunok'tan açılması planlanan ve devam eden kurslar hakkında bilgi aldı.

Atölyeleri gezen Vali Şimşek, meslek edindirmeye yönelik olarak düzenlenen kursların çok önemli olduğunu belirtti.

Kursiyerlerle sohbet eden Vali Şimşek, özellikle okuryazarlık ve meslek edindirme kurslarına gereken desteği verdiklerini bundan sonrada destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.