Vali Sezer'in Keskin ziyareti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Keskin ilçesini ziyaret etti.

Vali Sezer ilçeye gelişinde Vali Yardımcısı ve Kaymakam Vekili Osman Akbaş ve protokol üyelerince karşılandı.

Daha sonra Kaymakamlık Toplantı Salonunda il ve ilçe yöneticileri, İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarların hazır bulunduğu İlçe İstişare Toplantısına katılan Sezer, ilçe ve köylerde neler yapılabileceğini tespit ederek, çalışmaları bu yönde sürdüreceklerini söyledi.

Sezer, şöyle konuştu:

"Biz bir çalışma anlayışı ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu çalışma anlayışı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle beraber aslında taşrada hızlı bir şekilde yayılması gereken bir çalışma anlayışı. Bu anlayışın içerisinde problemleri 'şu köyün problemi, bu köyün problemi' ya da 'şu kurumun problemi, bu kurumun problemi' olarak görmeden Kırıkkale'nin problemi olarak ele alıyoruz. Bu problemleri hiçbir ayrım yapmadan ilin ve ilçenin problemi olarak görüp, bütün kurumlar personeliyle, teknik kapasitesiyle, araç ve gereciyle o problemi çözme anlayışını ortaya koyması gerekiyor. Dolayısıyla bu anlayışta hepimize büyük sorumluluk düşüyor."

Toplantıda talep ve istekleri de alan Vali Sezer, daha sonra inşaatı devam eden anaokulu ve öğretmenevinde incelemede bulundu.

Sezer, Keskin Çarşı Cami çevre düzenlemesi çalışmalarını da yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.