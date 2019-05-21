Vali Sezer'in Karakeçili ziyareti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Karakeçili ilçesini ziyaret etti.

Kaymakam Vekili Ramazan Cankaloğlu, Belediye Başkanı Veysel Aydemir ve muhtarlar tarafından Kaymakamlık girişinde karşılanan Sezer, Cankaloğlu'ndan ilçenin durumu hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Karakeçili Belediyesi Toplantı Salonunda vatandaşlarla bir araya gelen Sezer, müşterek çözüm anlayışı ortaya koymaları gerektiğini söyledi.

Sezer, kriz dönemlerinde ufak kaynaklarla büyük işler yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu dönemlerde herkes elini taşın altına koyacak ve herkes hizmet edecek. Makam ve mevki için değil, Allah rızası için çalışma yöntemini seçmeliyiz. Bir vatandaşın sorunu hepimizin sorunudur. Kırıkkale'de örnek projeler başlattık. Toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını giderecek şekilde çalışmalıyız. Muhtarların ve yöneticilerin büyük sorumlulukları var. En önemli mesele takiptir. Takip etmediğiniz iş sonuca ulaşmaz. Akkoşan köyünün su sorununu çözüme kavuşturduk. Köy ve arazi yollarının onarımı devam ediyor. İnşallah Karakeçili ve Kırıkkale'ye güzel hizmetler yaparız."

Vali Sezer, daha sonra esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

