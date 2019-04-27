Vali Sezer, gazetecilerle devam eden yatırımları gezdi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, basın mensuplarıyla il genelinde devam eden yatırımları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve gazetecilerle ilk olarak Balışeyh ilçesinde bulunan ve ilçenin sembolü olan Anadolu Selçuklularına ait Ballı Baba Cami'sinin yanında yer alan Ballı Baba Türbesi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Sezer ve beraberindekiler, daha sonra yine Balışeyh ilçesinde oluşturulan Lavanta Vadisi'ni ziyaret etti. Sezer, burada Şehit Polis Bekir Ferhat Kaya'nın ailesi tarafından yaptırılan mescit ve şadırvanda incelemelerde bulundu.

Sezer ve beraberindekiler daha sonra sırasıyla Macera Adası, Yeşil Vadi Projesi, Oba Köy ve Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Son olarak Sezer, Keskin ilçesine bağlı Köprüköy'de çalışmaları devam eden "Çeşnigir Kanyonu Projesi"ndeki çalışmaları inceledi.

Sezer, burada yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin tarihi güzelliklerini ve turizmle ilgili değerlerini yerinde görme fırsatı bulduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bunların hepsi bir bütünün parçası. Bütünün parçaları tamamlandığında inşallah Kırıkkale'nin özellikle İç Anadolu'da turizm alanında çok büyük bir atılım yapacağına inanıyorum. Çünkü doğal kaynaklarımız ve imkanlarımız da var. 'Çeşnigir Kanyonu Projesi'nde sahil düzenlemesi dediğimiz alan taş tahkimatı ve göletteki temizlikle birlikte tamamlandı. Köprünün ışıklandırılması ve meydan düzenlemesi yapılacak. Kanyon boyunca yürüyüş alanları, seyir terasları ve tekne gezileriyle burası hoşça vakit geçirebileceğimiz bir mekan olacak. Hem tarihi değerlerimiz ihya ediyoruz hem de Kırıkkale ve ülkemize güzel bir mekan kazandırmış olacağız. Buranın yüzde 90'ına yakını bu yıl tamamlanacak. Şu anda seyir terası ilanına çıktık. Yeşil Vadi Projesi de diğer projelerle entegre olacak. Irmak köyü alanından başlayıp Oba Köy olarak yapımı devam eden alanda son bulacak. Türkiye'nin en uzun doğal yürüme ve bisiklet parkurlarından biri yapılacak. Parkur boyunca dinlenme ve hobi spor alanları planlanıyor."

Sezer, Ballı Baba Türbesi'ndeki restorasyon çalışmalarının da Kırıkkale'ye yakışır şekilde en kısa sürede tamamlanacağını dile getirdi.

Bahşili ilçesi girişinde 15 dönümlük alanda kurulan Trafik Eğitim Parkı çalışmasının da son aşamaya geldiğini anlatan Sezer, "Şu anda vatandaşlarımız ziyaret edebiliyor. Kısa süre içerisinde de resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Proje tamamen çocuklara hitap edecek. İtfaiye, hastane, otobüs durakları, üst geçitler ve tüm trafik işaretlerinin olduğu minik bir şehir kurduk. Çocuklarımız burada uygulamalı trafik eğitimi alacak. Lavanta Vadisi'ne de şu anda 33 bin lavanta dikildi ve buraya Şehit Polis Bekir Ferhat Kaya'nın ailesi tarafından mescit ve şadırvan yapıldı. Burası da çok nezih bir mekan oldu. Kurulacak Oba Köy'de ise geleneksel kültürümüz yaşatılacak. Öte yandan gençlerimiz için Macera Adası yapılacak. İzcilik ve Kamp Merkezi yenilenecek." diye konuştu.