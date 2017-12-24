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Vali Şentürk'ten muhtarlara ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Necati Şentürk, kent merkezinde Aşıkpaşa ve Kervansaray mahallelerinin muhtarlarını ziyaret etti.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Şentürk, Aşıkpaşa Mahallesi muhtarı İsmet Kurutluoğlu ve Kervansaray...

24 Aralık 2017 Pazar 17:45
Vali Şentürk'ten muhtarlara ziyaret
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Necati Şentürk, kent merkezinde Aşıkpaşa ve Kervansaray mahallelerinin muhtarlarını ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Şentürk, Aşıkpaşa Mahallesi muhtarı İsmet Kurutluoğlu ve Kervansaray Mahallesi muhtarı Şaban Solak ile görüşerek bilgi aldı.

Ziyaretin ardından konuşan Şentürk, devletin vatandaşa ulaşması için muhtarların köprü vazifesi gördüklerini ifade etti.

Her mahallenin kendine göre bir kültür yapısı bulunduğunu, yaşayan insanların o mahallenin de sosyal çevresini oluşturduğunu vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

"Kentteki tüm muhtarlarımız mahallede sorunları olan, muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı mutlaka bize bildirmeleri gerekiyor. Muhtarlarımız vatandaşlarımızın işlemlerini hızlı bir şekilde sonuçlandırarak vatandaşa her zaman güler yüzle yaklaşmalılar. Muhtarlık, demokrasinin en temel taşlarından biridir. Demokraside önce mahalli idareler iyi yönetilmeli daha sonra da üst birimler yapılandırılmalıdır. Halkın seçtiği muhtarlarımızın her zaman yanlarında ve onların mahallelere hizmet götürmelerinde destekçileriyiz."


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Kırşehir
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