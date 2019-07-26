Vali Salih Ayhan, kurbanını Türk Kızılayı'na bağışladı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanını Türk Kızılayı'na bağışladı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Sivas Türk Kızılay Şube Başkanı Mustafa Sarılar ve beraberindeki Kızılay görevlilerini makamında kabul ederek, Türk Kızılayı'nın "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan, Hilal Olsun Türkiye" kampanyasına destek verdi.



İslam alemi için çok önemli olan Kurban Bayramı'nın yaklaştığını belirten Ayhan, "Kurban, paylaşmaktır. Bizim göz bebeğimiz Kızılay'ımız, kurban bereketini yaşatmak için bizlerden ve durumu iyi olanlardan kurban bağışı alarak gönül coğrafyamıza kurbanları ulaştırıyor. Son yıllarda Kızılay'ımız olağanüstü şeyler başarıyor. Büyük kahramanlık hikayeleri yazıyor. Tüm Kızılay çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Sivas Türk Kızılay Şube Başkanlığı'nın kendilerinde ayrı bir yeri olduğunu kaydeden Ayhan, "Kan bağışında olsun, hayır işlerinde olsun çok iyi çalışmalar yapmaktalar." değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanların Kurban Bayramı öncesi daha duyarlı olmaları gerektiğinin altını çizen Ayhan, şunları kaydetti:

"Rabbim bizlere bu yıl da kurbanlar nasip etti. Birini bir diğer güzide kurumumuz olan Türkiye Diyanet Vakfı'na vekalet vermiştik, ikincisini de Kızılay'a veriyorum. Bizim dini hassasiyetimize uygun şekilde gönül coğrafyamızdaki insanlara inşallah ulaştıracaklar. Tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum; devletimizin güvenli kurumlarından olan Kızılay'a gönül rahatlığıyla kurbanlarını bağışlayabilirler. Güzel de bir sistem kurulmuş. Hiçbir istismar söz konusu olamaz."

Şube Başkanı Mustafa Sarılar ise Kızılay'ın kara gün dostu olduğunu vurgulayarak, hayırseverlere teşekkür etti.

