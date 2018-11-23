Vali Meral, Öğretmenler Günü'nü kutladı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Meral mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanının verildiği tarihin 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlandığını belirtti.

Eğitim ve bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak öğretmenlerin bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecindeki öncü rolü geçmişte olduğu gibi bugün de sürdürdüğünü ifade eden Meral, şunları kaydetti:

"Siz değerli öğretmenlerimizin görevlerini layıkıyla yerine getirmeye gayret ettiğinize yürekten inanıyorum. Öğretmenlerimizden beklentimiz, çocuklarımıza ve gençlerimize, düşünmeyi, düşünerek bilgi üretmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, akılcılığı ve bilimselliği öğretmeleri, onları eleştirel düşünme sistemine sahip, tüm zararlı alışkanlıklardan uzak, kişilikli, kendisine güvenen, milli ve manevi değerleriyle bütünleşerek ülkesini ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmeliyiz."

