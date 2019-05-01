Vali Meral köyleri ziyaret etti

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, merkeze bağlı Bölükyazı ve Çiğdemli köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Vali Meral, Bölükyazı köyü muhtarlık binasında bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederek, köyün sorun ve taleplerini dinledi.



Çiğdemli köyünde vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Meral, köylülerle sohbetinde yağışların bu yıl iyi olduğunu belirterek, üretim açısından çiftçilerin yüzünü güldürecek bereketli bir yıl olması temennisinde bulundu.



Meral, köydeki 16'ncı yüzyıla ait Osmanlı mimarisi Çiğdemli Camisi'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.



Köy ziyaretlerinde; Vali Meral'e, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, İl İdare ve Denetim Müdürü Abdullah Şahiner eşlik etti.



