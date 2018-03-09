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Vali Kamçı'nın eşinden şehit ailesine ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı, Tomarza ilçesinde şehit ailesini ziyaret etti. Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi kırsalında mayına basarak şehit...

09 Mart 2018 Cuma 14:53
Vali Kamçı'nın eşinden şehit ailesine ziyaret
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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı, Tomarza ilçesinde şehit ailesini ziyaret etti.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi kırsalında mayına basarak şehit olan Nizamettin Taşdemir’in ailesini ziyaret eden Ayşe Kamçı, aileye bir kez daha başsağlığı diledi.

Devlet olarak şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Kamçı, "Sizler bize emanetsiniz ve biz de bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Sizler bizim ailemizsiniz.” ifadelerini kullandı.

İlçedeki bir aileyi de ziyaret eden Ayşe Kamçı, her fırsatta aileleri ziyaret ederek onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Ailelerin eğitim, sağlık ve ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını aktaran Kamçı, bu tür ziyaretlerle ailelerin yanında olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Ziyarette Ayşe Kamçı’ya, Tomarza Kaymakamı Burak Dertlioğlu'nun eşi Merve Dertlioğlu eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
Ayşe KamçıKayseriTomarza
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