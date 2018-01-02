Vali Kamçı'dan kurum ziyaretleri

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, kurum ziyaretleri kapsamında Kocasinan Kaymakamlığı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerine Kocasinan Kaymakamlığı ile başlayan Vali Kamçı'yı, Kaymakam Mustafa Kılıç ve idari personel karşıladı.

Son Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesi ile Kocasinan Kaymakamlığına atanan Kılıç'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Kamçı, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, başarılar diledi.

Kaymakam Kılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Buradan İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret eden Kamçı, Müdür Vekili Hasan Çağatay Nazik'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni yerine taşınan İl Göç İdaresi Müdürlüğünde incelemelerde bulunan Vali Kamçı, buranın kentte bulunan göçmen misafirlere daha iyi hizmet vereceğini ifade etti.

Son olarak İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret eden Kamçı, 24 Kasım 2017'de İl Sağlık Müdürlüğü görevine başlayan Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'ye "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

Kentteki kamu, üniversite ve özel hastanelerin sağlık hizmetlerinde sadece Kayseri'ye değil bölgesindeki diğer illerdeki hastalara da hizmet verdiğini vurgulayan Vali Kamçı, bu durumun kendilerine ayrı bir sorumluluk yüklediğini belirtti.