Vali Günaydın'dan

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günaydın, mesajında, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948'de kabul edilmesinin ardından bu tarihin Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlandığını belirtti.

Türkiye'de 6 Nisan 1949’da onaylanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin, tüm insanların dil, din, ırk ayrımı gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, hür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmalarının garanti altına alındığını aktaran Günaydın, şöyle devam etti:

"İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabulünün 71. yılını kutladığımız bugünde, insanların hak ve özgürlüğünü teminat altına alan bu beyannameye ilk imza atan ülkelerden biri olmanın gururunu yaşamaktayız. Tarih boyunca farklı kültürlere ve dinlere kucak açarak dünya barışına önemli katkılar sağlayan ülkemiz, bu konudaki duyarlılığını her zaman ortaya koymuştur. İnsana değer veren bir dinin mensupları olarak, insan hakları bilincinin gelişmesi için toplumun tüm kesimleri 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü bir fırsat olarak görmelidir."

