Vali Günaydın, muhtarlarla buluştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kocasinan ilçesine bağlı muhtarlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Günaydın, Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları çerçevesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonu'nda Kocasinan ilçesinde görev yapan muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Günaydın, toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarların mahallelerde kendilerinin elleri ayakları olduklarını belirtti.

Muhtarların tespit ve önerilerinin önemine dikkati çeken Günaydın, şunları kaydetti:

"Vatandaşın talebinin süratli bir şekilde karşılanmasında sizin performansınız büyük önem arz ediyor. Sizler mahallelerinizdeki ihtiyaç sahiplerine ve toplumu ilgilendiren konuları iyi bilen insanlarsınız. Sizler bu olayları bizlere kısa sürede ilettiğiniz zaman bütün kurumlarımızla bu sorunları süratli bir şekilde çözmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Soğuk havanın kendini hissettirdiği bugünlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini gidip evlerinde almalarını istiyoruz. Ola ki gelemeyen var, ola ki bu yolu bilmeyen var, bir mahcubiyet duyan var, bizim görevimiz gidip bu insanları bulmak ve ihtiyaçlarını karşılamak. Biz sıcacık evimizde otururken eğer bir vatandaşımızın sobası tütmüyorsa, bizim evimizde çorbamız kaynarken, bir vatandaşımızın evinde yiyecek bir ekmeği yoksa bu bizi derinden üzer."

Toplantıya, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar ile daire amirleri de katıldı.