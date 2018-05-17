Vali Gül, görme engelliler kursunu ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde açılan "Görme Engelliler Okuryazarlık Kursunu" ziyaret etti.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, bu tür kurslara çok az sayıda müracaat olsa dahi açılacağını belirtti. Okuma-yazmanın önemine dikkati çeken Gül, "Bir kişi bile öğrenecekse o kursu açıp, ona tüm imkanları sunmak istiyoruz. Sizlerin bu konuda istekli olmanızdan dolayı çok mutlu olduk. Sizlere teşekkür ediyoruz. Kursun verilmesinde emeği ve katkısı olanları da kutluyoruz. İlimizde okuma yazma bilmeyen kalmasın istiyoruz." dedi.

Kurs hakkında Vali Gül'e bilgi veren Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) Koordinatörü Prof. Dr. Recep Toparlı da "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 'Okuma Yazma Bilmeyen Kalmasın' kampanyasına halk eğitim merkezi, belediye ve Cumhuriyet Üniversitesi işbirliği ile bir katkı yapalım istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Görme engelli öğretmen Hayri Yılmaz ise kursun açılma süreci hakkında bilgi vererek, "Şu an için Braille yazıyı tanıma dönemindeyiz. Dokunma ve algılama çalışmaları yapıyoruz. Kurs sonunda öğrencilerimiz Braille yazıyı tamamen okuyabilir hale gelecekler." ifadelerini kullandı.



