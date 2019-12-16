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Vali Çakır, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Kadir Çakır, turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştiren Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Çakır, öğrencilerin uygulama eğitiminde yaptığı yiyecek...

Genel 16.12.2019, 17:40
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Vali Çakır, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti
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YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Kadir Çakır, turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştiren Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Çakır, öğrencilerin uygulama eğitiminde yaptığı yiyecek servis ve sunumlarını da beğendi.

Çakır, öğrencilerin güzel bir alanda eğitim gördüklerini belirterek, insanın yaptığı ve yapacağı işi severek yapması gerektiğini söyledi.

Uygulama otelinde de incelemelerde bulunan Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Okul Müdür Yardımcısı Osman Seleç'ten bilgi aldı.

#Vali Çakır #Yozgat
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