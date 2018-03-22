Vali Çakacak'tan şehit Binbaşı Dunca'nın ailesine ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak ile Muharip Hava Kuvvet Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit düşen 43 yaşındaki Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Çakacak, şehidin babası Kazım, annesi Hesna, eşi Lütfiye, kızı Zeynep Naz, kardeşleri Metin ve Mustafa Dunca'ya başsağlığı diledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Çakacak, "Acılar paylaştıkça azalacak. Şehit aileleri vatana ve millete emanettir. Aziz şehitlerimizin göstermiş olduğu kahramanlıklardan her zaman övgüyle bahsedeceğiz. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerin her zaman yanındayız. Şehit Binbaşımız Mithat Dunca'ya Allah'tan rahmet sizlere de sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Muharip Hava Kuvvet Komutanlığı Kurmay Başkanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer, Hava Kontrol Grup Komutanı Tuğgeneral İmdat Bahri Biber, 1'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Erdoğan Gür, İl Müftüsü Bekir Gerek ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Alper Sezer de hazır bulundu.