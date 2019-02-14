Vali Ayhan'dan OSB'ye ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayhan, Sivas'ın istihdamına katkı sağlayan firmaları ziyaret ederek, çalışmaları yerinde gördü.

İlk olarak OSB'de süt ürünleri alanında faaliyet gösteren ve 15 ülkeye ihracat yapan bir firmayı ziyaret eden Ayhan, şirketin çalışmaları hakkında bilgi alarak, üretime, markalaşmaya ve istihdama katkıları için teşekkür etti.

Ayhan, daha sonra Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere Arap ülkelerine her yıl tonlarca Sivas balı ihraç eden firmaya giderek, firma sahibi İbrahim Doğan'dan bilgi aldı.

Sivas'ın nadir özellikte bal ile markalaşmaya müsait olduğunu aktaran Ayhan, "Bizler de bu yönde çalışıyoruz. Siz üreticilere de destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ayhan son olarak sucuk, pastırma, kavurma ve Sivas köftesi imalatçısı firmayı ziyaret etti.

Ziyaretlerde İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Bekir Sıtkı Eminoğlu da yer aldı.