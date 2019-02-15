Vali Ayhan, gazetecilerle 100 gününü değerlendirdi

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, "100 Günde Basınla Yüz Yüze" program kapsamında kentte görev yapan medya temsilcileri ve muhabirlerle bir araya gelerek, geride kalan 100 günü değerlendirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmen evinde gerçekleştirilen programda, Sivas’ta devam eden çalışmalar ve planlanan projeler masaya yatırıldı ve basın mensuplarından öneriler alındı.

Soru-cevap şeklinde devam eden programda, milli eğitim yatırımları, yeni üniversitenin kurulma çalışmaları, gençlik spor hizmetleri, tarım hayvancılık projeleri, sağlık yatırımları, tarihi eser restorasyonları, kültür turizm gibi konular görüşüldü.