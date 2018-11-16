Vali Aktaş, TÜGVA İl Temsilciliğini ziyaret etti

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir İl Temsilciliğini ziyaret etti.

Aktaş, TÜGVA İl Temsilciliğini ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Alkan ve üyelerle görüştü.

TÜGVA'nın Nevşehir'de yapacağı faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi alan Aktaş, TÜGVA'nın insanlığa değer katacak bir nesil yetiştirme amacı ile yola çıktığını bu kapsamda üzerlerine düşen desteği sağlama kararlılığı içerisinde olduklarını belirtti.

Aktaş, Alkan ve yönetimine başarı diledi.

Alkan ise ziyaretinden dolayı Vali Aktaş'a teşekkür etti.

