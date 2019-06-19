Vali Aktaş, selden zarar gören arazileri inceledi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, etkili olan sağanak yağış nedeniyle zarar gören arazilerde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Aktaş'ın, aşırı yağıştan etkilenen Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyü ve Derinkuyu ilçesine bağlı Güneyce köyünü ziyaret ettiği bildirildi.

Sağanak yağış ile oluşan sel sularının zarar verdiği arazilerle yerleşim yerlerinin bulunduğu alanlarda inceleme yapan Aktaş, yetkililerden de bilgi aldı.

Aktaş açıklamasında, yağışlardan zarar gören alanlarda, kaymakamlıklar öncülüğünde İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin çalışma yaptığını belirtti.

Aktaş'a incelemeleri sırasında Güneyce Muhtarı Yaşar Bozkurt ile Mazı Muhtarı Erol Gürbüz de eşlik etti.