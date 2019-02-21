Vali Akın'dan ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanma çağrısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, vatandaşların İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kırşehir Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezindeki sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yaralanabileceklerini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Kırşehir Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Akın, Sağlıklı Hayat Merkezinde vatandaşlara sağlık alanında en iyi hizmetin verilmesi için gayret edildiğini vurgulayarak, vatandaşların merkezde verilen sağlık hizmetlerinin tamamından ücretsiz olarak yararlanabileceklerini ifade etti.

Kırşehir Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nde birçok alanda sağlık hizmeti verildiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi devletimiz sağlık konusuna önem verip bu alanda önemli yatırımlar yapmaktadır. Sağlıklı Hayat Merkezinde de toplum ve aile sağlığından çocuk sağlığına kadar birçok alanda sağlık hizmeti verilmektedir. Merkezde sigara bırakma ünitesi, Verem Savaş Dispanseri, yabancı uyruklu polikliniği, ağız ve diş sağlığı tedavi birimlerinin yanı sıra hekimlere ve ailelere yönelik çeşitli eğitimler de verilmektedir. Obezite ile mücadele için diyetisyenler, çocuklarımıza yönelik gelişim ve florvernik uygulaması, ÇEKÜS birimi gibi hizmetler de mevcut. Vatandaşlarımız, tam anlamıyla aktif bir şekilde çok yönlü sağlık hizmetinin verildiği merkezden ücretsiz olarak yararlanabilirler. Ayrıca merkezde danışmanlar ve uzman rehberler aracılığıyla gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacak eğitimler de veriliyor."