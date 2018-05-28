Vali Akın'dan huzurevinde iftar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, iftar programında huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın ve eşi Saliha Akın, iftar yemeğinde huzurevi sakinleri ile buluştu.

Yemek ve yapılan duanın ardından huzurevi sakinleriyle sohbet eden Vali Akın, ramazan ayının manevi ikliminde değerli büyüklerle iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Çeşitli vesilelerle huzurevini ziyaret ederek büyüklerle sık sık bir araya geleceklerini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Devletimiz, huzurevinde kalan büyüklerimizin hayatlarını kolayca, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri için her türlü imkanı sağlamaktadır. Bizler de sürekli onlarla bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Bizleri büyük fedakarlıklarla büyüterek bugünlere getiren, vatanımıza, milletimize uzun yıllar emek vermiş değerli büyüklerimizin hakları ödenmez."

İftar programına, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara, Huzurevi Müdürü Fatih Göçer, Vali Akın'ın çocukları, huzurevi sakinleri ile çalışanlar katıldı.