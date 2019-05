Vali Akın'dan Anneler Günü mesajı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, toplumun en küçük yapı taşı olan aile kurumunun inşasında önemli rol üstlenen annelerin, karşılıksız sevgi, fedakarlık, hoşgörü ve merhamet duygularının en güzel kaynağı olduğunu bildirdi.

Vali Akın, Anneler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, insanı sevgiyle büyüten, en güzel erdemleri aşılayan, her zaman iyiliği ve mutluluğu isteyen annelerin, insanların hayattaki en büyük desteği, rehberi, öğretmeni ve zenginliği olduğunu belirtti.

Hayat boyunca taşıdığı büyük sorumluluklarla üstlenmiş olduğu annelik görevine tüm varlığını adadıklarını, en temiz ve masum duygular ile geleceğe uzanan önemli yolda annelerin zor bir görev aldıklarını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Hangi sosyal statüde yaşarsa yaşasın, hangi ırk, din, dil ve mezhebe sahip olursa olsun tüm anneler yüreklerinde taşıdıkları sevgi, merhamet, iyilik, doğruluk ve sabır gibi erdemlerle çocuklarını hayata hazırlamakta, geleceğe uzanan yolda bizlere ışık tutmaktadır. Sıcak bir aile ortamında anne sevgisini tadarak büyüyen her çocuk tüm kötülüklerden korunduğu gibi çevresine sevgi dolu bakabilmekte, daha uyumlu ilişkiler kurabilmektedir. Bu nedenle bizlerin hayat tecrübesi edinmesinde önemli bir yer tutan değerli annelerimizin kıymetini bilmeli, her zaman sevgi ve hürmet göstermeli, ebediyete intikal eden annelerimizi hayırla yad etmeli, devletimizin bütünlüğü, milletimizin birliği için canlarını bu vatana feda eden aziz şehitlerimizin annelerini de daima şükran ve minnetle anmalıyız. Bu duygularla, yüreğinde taşıdığı sonsuz sevgi ve sabırla her zaman baş tacımız olan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum."