Vali Akın Çiçekdağı'nda

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Çiçekdağı ilçesini ziyaret ederek, devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın'ı Çiçekdağı Hükumet Konağı önünde karşılayan Kaymakam Burak Akeller, ilçedeki çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Çiçekdağı Belediyesi ile ilçedeki emniyet ve jandarma birimlerini de ziyaret eden Akın, daha sonra Çiçekdağı Devlet Hastanesi'ne geçerek, çalışanlar ve hasta yakınları ile görüştü.

İlçedeki Bulamaçlı Kaplıcasında da incelemelerde bulunan Akın, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, devam eden yatırımlar ve bazı projeleri yerinde görme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Akın, halkının gelirlerini çoğunlukla tarım ve hayvancılıktan sağlayan Çiçekdağı’nın daha da gelişip daha kalkınabilmesi için yeni çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

Ziyaretleri sırasında ilçede yaşayan vatandaşlarla da sık sık sohbet eden Vali İbrahim Akın’ın, Köseli Belediyesinde de inceleme yaptı.