Vakıf Katılım'dan 350 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla 350 milyon TL tutarında, 89 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracını gerçekleştirirken, yaklaşık 550 milyon TL’lik yüksek bir taleple karşılaştı.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmek hedefiyle çalışmalarını sürdüren Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla 11 Ocak'ta 350 milyon TL tutarında, 89 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım olarak, temel misyonlarının sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, sektörü ve dolayısıyla ülke ekonomisini daha da büyütmek olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hem yurt içinde hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dâhil etmek, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve toplanan fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda 11 Ocak’ta gerçekleşen 2019 yılındaki ilk ihracımız sayesinde nitelikli yatırımcılarımızdan 350 milyon TL’lik fon sağladık. 2018 yılında ise 24 tertip olmak üzere toplamda yaklaşık 4,4 milyar TL'lik kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladık. Şu anda tedavülde yaklaşık 1,7 milyar TL’lik kira sertifikamız bulunuyor."

- "1,5 yıl içerisinde yaklaşık 6,9 milyar TL’lik kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik"

Vakıf Katılım olarak son 1,5 yıl içerisinde 38 tertipte yaklaşık 6,9 milyar TL'lik kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladıklarını aktaran Göktaş, "2017 yılının ikinci yarısında başlamış olduğumuz kira sertifikası ihraçlarımız ile son 18 ayda, Vakıf Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden gerçekleştirdiğimiz 31 ihraç neticesinde yaklaşık 6 milyar TL’lik ihraçla Bankamız fonlama kaynaklarını çeşitlendirdik." ifadelerini kullandı.

Göktaş, diğer yandan aynı süre zarfı içerisinde, Katılım Varlık Kiralama iştirakleri üzerinden yaptıkları 7 ihraç neticesinde de yaklaşık 903 milyon TL’lik ihraç ile özel sektör şirketlerinin, faizsiz sermaye piyasası araçlarını kullanmalarına aracılık ettiklerini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Ayrıca, Katılım Varlık Kiralama iştirakimiz aracılığıyla 2019 yılı ilk çeyreğinde planlanan ilk özel sektör yurt dışı sukuk ihracımızı gerçekleştirebilmek için de 250 milyon dolar tutarında SPK ihraç tavanı onayını aldık. Önümüzdeki dönemde Leasing, Enerji vb. sektörlerde planlamakta olduğumuz yeni kira sertifikası ihraçlarımız ile yolumuza devam edecek, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi ve ülke ekonomisine destek olmayı sürdüreceğiz."