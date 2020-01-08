Uzmanlardan 'sosyal medya saldırganlığı' uyarısı

ESKİŞEHİR(AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, yaşanan teknolojik gelişmeler sonucu internet ve sosyal medya kullanımının artmasının toplumsal yapıyı etkilediği belirtildi.

Her kesimden internet kullanıcısının farklı sebep ve şekillerle sosyal medya saldırganlığıyla karşı karşıya kaldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dijital dünyada istediği kişiye kolaylıkla ulaşabilen kişiler, hiç tanımadığı ya da yüz yüze gelemeyeceği kişiler için olumsuz yorumlarda bulunabilmektedir. Günlük yaşamda sıkça rastlanan şiddet ve saldırganlık olgusu, günümüzde sosyal medya üzerinden sürdürülüyor. Sosyal medya saldırganlığı bir kişiye veya kuruma yönelik belirli amaçlar güdülerek yapılan sistematik veya bireysel hakaret, saldırı, tehdit, nefret suçu gibi zarar verici davranışları içeriyor. Sosyal medya saldırganlığı bireylere psikolojik ve sosyolojik açıdan önemli zararlar veriyor.""Sosyal medya kullanıcıları saldırganlık konusunda duyarlı olmalı"

Açıklamada, Samatya'da denizde cesedi bulunan ve intihar ettiği bildirilen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımlara da değinildi. Bu konuda algı oluşturulmaya çalışıldığı aktarılan açıklamada, "Sibel Ünli ile ilgili hem hayatını kaybeden öğrenciye hem ailesine hem de devlete yönelik sosyal medya saldırganlığı yaşanmıştır. Ünli'nin ağabeyi de açıklamasında kardeşinin sosyal ağlarda fiziksel özellikleriyle dalga geçildiğini ve çoklu gruplarca sosyal medya saldırganlığına uğradığı belirtmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, sosyal medya kullanıcılarına saldırganlık konusunda duyarlı olmaları tavsiye edildi.

Bireylerin bu gibi durumlarda sağduyulu olmaları, sosyal medya üzerinden duydukları her bilgiye itibar etmemeleri gerektiği kaydedilen açıklamada, "Herhangi bir sosyal medya saldırganlığına maruz kalanların siber@egm.gov.tr ve https://onlineislemler.egm.gov.tr/Sayfalar/Ihbar.aspx adreslerine başvurarak yasal süreç başlatmaları gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.