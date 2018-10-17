Üzerlerine duvar yıkılan işçiler yaralandı

KARAMAN (AA) - Karaman’da üzerlerine duvar yıkılan 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konya yolu üzerinde bulunan bir yem fabrikasının deposunda çalışan Ekrem Y. ve Niyazi A'nın üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle duvar yıkıldı.

Yıkılan duvarın altında kalan işçiler yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

