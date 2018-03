ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bilmenizi isterim ki Afrin'de ve Fırat Kalkanı bölgesinde yapılan operasyonlar terörü engellediği ve terörizmi ortadan kaldırdığı kadar orada gayri kanuni üretilen, bütün insanlığı zehirleyen, kimsenin müdahale etmediği, edemediği sentetik ve kimyasal uyuşturuculara yönelik de çok önemli bir darbe vuracaktır." dedi.



Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Uyușturucu Madde Kullanımını Önleme Afiș ve Slogan Yarıșmaları Ödül Töreni"ne katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve operasyonlardan görüntülerin yer aldığı sinevizyon sunuldu.

Soylu, törende yaptığı konuşmada, insanı diğer canlılardan ayıran yegane farkın akıl olduğunu söyledi.

Denklemden aklın çekilmesi halinde insanın herhangi bir canlıyla aynı seviyeye geleceğini belirten Soylu, uyuşturucuyla mücadelenin insan olabilme vasfına yönelik bir saldırıya karşı verilen mücadele olduğunu aktardı.

Uyuşturucunun insanın hem aklını aldığını hem de vücut sağlığını bozduğunu ifade eden Soylu, zehirleyip öldürdüğünü, ticaretiyle kazandırdığı parayla da terör örgütlerine ve suç unsurlarına finansman sağladığını aktardı.



Soylu, uyuşturucuyla her zaman mücadele ettiklerini, kolluk kuvvetleriyle bu meselenin her aşamasında tedbir aldıklarını vurgulayarak üretildiği yerlerden son kullanıcıya gelene kadar her aşamada uyuşturucu konusunu takip ettiklerine dikkat çekti.



- "Uyuşturucu maddeler günümüzde boyut değiştirdi"



Uyuşturucu maddelerin günümüzde boyut değiştirdiğini anlatan Soylu, hem uyuşturucunun kendisi, ulaştığı yerler ve miktarların hem de yarattığı finansal büyüklük nedeniyle başka illegal alanları etkileme gücünün farklılaştığını belirtti.



Soylu, PKK'nın uyuşturucudan elde ettiği yıllık gelirin 1,5 milyar lira olarak hesaplandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Uyuşturucunun kendisi gençlerimizi zehirleyerek öldürüyor, parası da terör yoluyla öldürüyor. Dünya uyuşturucu haritasına kabaca bakarsak Hollanda, Belçika, Polonya, Çekya, Slovakya'dan metamfetamin, amfetamin, ekstazi maddelerinin üretilip geldiğini görüyoruz. Sentetik kannabinoidler daha ziyade Çin'de üretiliyor. Afganistan afyon, eroin, Ürdün ve Lübnan esrar, İran metamfetamin, Güney Amerika kıtasında da Kolombiya kokain üretimini sağlıyor. Saydığım bütün bu uyuşturucu maddelerinin ticari rotaları üzerinde bulunan ülke ise Türkiye. Üretilen bütün bu uyuşturucular bizim ülkemizden geçerek tüketicilerine ulaşmaya çalışıyor. Dolayısıyla büyük bir arz baskısı altında bulunuyoruz."



- "50 ilde narkotim kuruluşu tamamlandı"



Bakanlık olarak geniş bir çerçevede tedbirler planladıklarını ve hayata geçirdiklerin aktaran Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Halihazırda 50 ilde narkotim kuruluşu tamamlandı ve bu yıl içerisinde 33 il ve gerekli görülen bazı ilçelerde narkotim kuruluşu gerçekleştirilecektir. Uyuşturucu satışının ve kullanımının sıklıkla gerçekleştiği metruk binalara ilişkin düzenleme yaptık. 6 bin 830 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik. Bir diğer adım ise okullarımızın izlenmesi noktasında atılmıştır. 762 okula güvenlik kamerası sistemi kurulmuş ve kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilmiştir.



Talebin önlenmesi ve sokak satıcıları ile kullanıcılar arasındaki bağı koparmak amacıyla 'alan denetim projesi' hayata geçirilmiştir. Uyuşturucu ile mücadele eğitimleri yaygınlaştırılmış ve mücadeleci birimlerimizin teknik kapasitesi arttırılmıştır. Bunun yanında uyuşturucu ile mücadele mevzuatını güncelledik ve politika belgelerini hazırladık. Yeni nesil uyuşturucu maddelerin takibi için geliştirilen erken uyarı sistemi kapsamında 2008 yılından günümüze kadar 691 yeni nesil uyuşturucu madde türü kanun kapsamına alınmıştır."



Süleyman Soylu, uyuşturucu madde ile mücadelede bakanlık birimleri arasında entegrasyonun sağlanması ve yol haritasının çizilmesi adına Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda "İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politika Belgesi" hazırlandığını ve uygulamaya başlandığını bildirdi.



Yine önemli bir konunun, kargo yoluyla yapılan uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi için gerekli mevzuat düzenlemesi olduğunu ve bu düzenlemenin yapıldığını, Van'da pilot uygulamaya başlandığını belirten Soylu, "Tabii bu mücadelede eş güdüm çok önemliydi. Bunu tam olarak tesis edebilmek için Bakanlığımız bünyesinde 'Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu' oluşturuldu. Bu sayede birimlerin birbirini görebilmesi sağlanarak daha başarılı sonuçlar elde edilmeye başlandı." diye konuştu.



Bakan Soylu, bu tedbirlerin yanı sıra, geleceğe dair yol haritası oluşturmanın, uyuşturucu ile mücadelenin en önemli ayaklarından birisi olduğunu vurguladı.



- "Sentetik uyuşturuculara da darbe vuracak"



Bir ülkenin özellikle iç güvenliğiyle ilgili oluşan sorunlarının çözümünün, kendi sınırlarının dışarısında alacağı tedbirlerle sağlandığına işaret eden Soylu, şunları kaydetti:



"Suriye'yi bir terör yuvası haline getirdiler. Kimyasal uyuşturucular konusunda da bir yuva haline getirdiler. Atölyelerde, fabrikalarda, imalathanelerde üretilen kimyasal uyuşturucular, oradan ülkemiz ve başka ülkelere hemen servis ediliyordu. Bilmenizi isterim ki Afrin'de ve Fırat Kalkanı bölgesinde yapılan operasyonlar, terörü engellediği ve terörizmi ortadan kaldırdığı kadar orada gayri kanuni üretilen, bütün insanlığı zehirleyen, kimsenin müdahale etmediği, edemediği sentetik ve kimyasal uyuşturuculara yönelik de çok önemli bir darbe vuracaktır. Bu bizim etrafımızdaki ülkeler ve nesillerimiz açısından da çok büyük bir önem taşımaktadır."



