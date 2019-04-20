Uyuşturucuları pet şişelere saklamışlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeleri pet şişelere saklayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri ve Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddelerin sevkiyatını pet şişelerle yapan H.K. (25), M.T. (42) ve İ.T. (34) yakalandı.

Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada 244 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kokain, 4 uyuşturucu hap ve bir silah ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

