Uyuşturucu alarak araç kullanan 371 sürücünün ehliyetine el konuldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, geçen yıl uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanarak araç süren 371 sürücünün belgeleri 5 yıl süre ile geri alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl yapılan denetimlerde 371 sürücünün, uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak trafikte araç kullandığı tespit edidi.

Bu sürücülere, uyuşturucu veya uyarcı madde alarak araç kullanmak suçundan işlem yapılarak, sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geri alındı. Kayseri, bu rakamla Türkiye'de ilk sırada yer aldı.