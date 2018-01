USMED Yönetim Kurulu Başkanı Ercan: Kurumların sosyal medya kriz planı olmalı

SAKARYA (AA) - Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyanın her geçen gün kapsamının ve kullanıcı sayısının arttığını belirtti.

Sosyal medya üzerinden kamu ve özel kurumların vatandaşa hizmet verdiğini anlatan Ercan, "Biz bütün kurumlara 'Sosyal medya kriz politikanız olsun.' diyoruz. Bu politika devlete döndüğü zaman anayasa olur, sosyal medya tüzüğü olur." dedi.

Bütün kurumların sosyal medya talimatnamesi hazırlaması gerektiğini belirten Ercan, "Bir kurumda çaycısından üst yöneticisine kadar sosyal medya herkesi etkiler. Bir personelin yaşadığı kriz, bio kısmında şirketinizin adı yazıyorsa tüm kurumu etkileyebilir." diye konuştu.

"Çocuklarımız algıya maruz kalıyor"

Sosyal medya anayasasının bugünün şartlarında kesinlikle gerekli olduğunu dile getiren Ercan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle gençlerin hepsinin sosyal medya hesabı olduğu bir dönemde bu mutlaka gerekli. Çocuklarımız algıya da maruz kalıyor. Paylaştığı bir etiketin kim tarafından çıkarıldığını da bilmiyor. Sadece o anlık duyguyla paylaşıyor. O yüzden sosyal medyada paylaşırken iki kez düşünmek lazım. Bu noktada devletimiz de anayasasında, tüzüklerde, kamunun bütün kurumlarında, sosyal medya talimatlarında alarm durumlarında neler yapılması gerektiğini belirtmeli. Profesyonel destek alınmalı. Kurumun büyüklüğüne göre birkaç personelin işi sadece bu olmalı. Bu olmazsa sosyal medyada daha çok krizler yaşarız."

"Sosyal medya artık Batı'nın istediği gibi gitmiyor"

Said Ercan, sosyal medyada dev bir dünyanın oluştuğunu ve bu dünyada eski hegomonik devletlerin gücünün azaldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Sosyal medya artık Batı'nın istediği gibi gitmiyor. O ünlü medya aileleri artık eskisi kadar değil, eskiden bir gazete haberiyle dünyayı şekillendiriyorlardı. Artık sosyal medya çağında derin internetle (deep web) beraber gençler bilgiye kolayca ulaşıyor. Tabiri caizse Amerika'nın ne olduğunu çok kolayca görebiliyorlar çünkü bilgi güç değil artık, eskiden bilgi güçtü ve o insanlar bilgiyi tekelinde tutuyordu. Sosyal medyayla beraber bilgi tekel olmaktan çıktı, herkese yayıldı. Bugün 15 yaşındaki çocuk dahi gizli belgelere ulaşabiliyor. Böyle şeffaf olunan bir dünyada en çok şeffaf olmayan devletler, Amerikalar, Avrupa'daki devletler. Şeffaf olmayan her devlet vatandaşının gözünde küçülecek artık."

USMED Başkanı Ercan, hizmetlerini daha iyi bir noktaya getiren, şeffaf olan, vatandaşına açık olan devletlerin daha iyi bir noktaya geleceğini aktardı.

Kudüs meselesinde dünyanın her yerinden İsrail'e tepkiler yükseldiğini, artık herkesin neyin ne olduğunu bildiğini anlatan Ercan, "23 askere karşı Cüneydi'nin duruşunun çekildiği fotoğraf dünyayı salladı. Bunu biz nereden duyduk, New York Times'tan mı The Guardian'dan mı duyduk, hayır. Sosyal medya üzerinden duyduk. Onun için sosyal medya iyi insanların kendini kolayca ifade edebildiği, hakkını savunabildiği yere dönüştü. Onun için Batı bunu istemiyor. Bununla ilgili daha çok şey duyacağız." ifadelerini kullandı.