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Uşak'ta durakta bekleyen yolculara otomobil çarptı: 3 ölü
Uşak'ta durakta otobüs bekleyen yolculara otomobilin çarpması sonucu 3 kişi öldü.
Genel 12.12.2019, 10:36
Uşak'ta durakta otobüs bekleyen yolculara otomobilin çarpması sonucu 3 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, İ.U.Y. yönetimindeki 59 HD 971 plakalı otomobil, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü karşısında yol kenarında otobüs bekleyen yolculara çarptı.
Gözaltına alınan ve Uşak Üniversitesinde öğrenci olduğu öğrenilen İ.U.Y'nin yapılan kontrolünde 0,60 promil alkollü olduğu belirlendi.
Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın bölgeye gelerek kaza hakkında bilgi aldı.
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