Son Dakika
Ürgüp’te okul kantinlerinde şırıngalı çikolata denetimi yapıldı
Ürgüp Belediyesi Zabıta Ekipleri, İlçe Genelinde Okul Kantinlerini Ve Okulların Yanındaki Bakkalları Denetledi.
Genel 14.12.2019, 12:09
Ankara ve Diyarbakır’da yaşanan şırıngalı çikolata ölümlerinin ardından Ürgüp’te okul kantinlerinde denetim yapıldı.
Ürgüp Belediyesi Zabıta müdürlüğü ekipleri, denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 14 Aralık 2019
|İmsak
|06:16
|Güneş
|07:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|15:07
|Akşam
|17:28
|Yatsı
|18:51