Ünlü ressamların eserlerini canlandırdılar

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Van Gölü Ortaokuluna 3 yıl önce atanan Erzurumlu Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Eren, sıra dışı çalışmalarıyla hem okulda hem de öğrencilerin yaşamlarında farkındalık oluşturdu.

Eren, ilk olarak atölyesi olamayan okulda atıl durumdaki bir odayı okul idarecileri ve öğrencileriyle yeni bir çalışma alanına çevirdi.

Duvarlarına ülkenin tarihi, kültürel ve doğal zenginlerini çizen ve kullanılamaz durumdaki sıra ve oturakları boyayarak onları adeta birer sanat eserine dönüştüren Eren, rengarenk atölyede öğrencilere sanat sevgisi aşıladı.

Öğretmen Eren'in son çalışması sosyal medyada büyük beğeni topladı. Eren, sene başında başlattığı çalışmalar kapsamında temin ettiği çit ve kartonları geri dönüştürerek bir çerçeve haline getirdi.

Ardından öğrencileriyle dünyaca ünlü ressamların eserlerinde yer alan karakterleri canlandırdı.

Resimlerdeki karakterlere benzemek için aynı giyim ve makyajı yapan öğrenciler, oluşturulan tablonun içine girip o kişiyi canlandırdı.

Öğrencilerin sergisi büyük ilgi gördü

Kısa sürede sosyal medyada yayılan öğrencilerin görüntüsü, yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi gördü.

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asıl hedeflerinin okullarını güzelleştirerek öğrencileri üretken birer birey haline getirmek olduğunu söyledi.

Okuldaki her çocuğun ayrı bir yeteneğe sahip olduğunu ancak sanata ilgi duyan öğrencileri tespit ederek onların donanımlı hale gelmelerine olanak sağlamaya çalıştıklarını anlatan Eren, işe okulda bir atölye kurmakla başladığını ifade etti.

Atölyenin her tarafını rengarenk boyadıklarını belirten Eren, "Amacımız atık malzemeleri değerlendirmek. İşe de buradan başladık. Bunun için masaları yağlı boya ve duvar boyalarıyla renklendirdik. Okul sadece öğretmen ve idarecilerden ibaret değil. Çalışmalarımızın çoğunda esnafımızın katkısı büyük. Malzemelerin çoğunu onlardan temin ettik." dedi.

"Öğrencilerimiz atölyeden çıkmak istemiyor"

Eren, çalışmaların büyük bir emek harcanarak hazırlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın canlandırdığı bu karakterler yerli ve yabancı ressamların eserlerinden oluşuyor. Frida Kahlo, Van Gogh, Nuri İyem ve Mihri Müşfik Hanım gibi ünlü ressamların eserlerini canlandırdık. Herkes çok mutlu. Beklediğimizden daha çok ilgi gördük. Çok şaşırdık. Serginin ardından çalışmalar yurt içi ve dışında birçok öğretmenin de ilgisini çekti. Onlar da benzer çalışmalar yapmaya başladı. Velilerin sanata ilgisi de arttı. Daha önce asosyal öğrencilerimiz vardı hatta okula bile gelmek istemeyen öğrencilerimiz vardı. Bu çalışmayla artık bu öğrencilerimiz atölyeden çıkmak istemiyor. Boş zamanlarını atölyede geçiriyor. Sanata ön yargıları olan velilerimiz de ikna oldu."

"Hedefim çok iyi bir ressam olmak"

Öğrencilerden Rüya Batuk, çalışmalar sayesinde dünyaca ünlü tüm ressamları tanıma fırsatı bulduğunu ve ileride iyi bir ressam olmak istediğini söyledi.

Kendileriyle gurur duyduklarını ifade eden Batuk, "Önceden resimlere ilgi duymuyordum. Öğretmenimle tanıştıktan sonra atölyeye geldim ve yeteneğimi keşfettim. Şimdi resim çizmeye daha çok ilgi duyuyorum. Sürekli ünlü ressamların çalışmalarını araştırıyorum. Hedefim çok iyi bir ressam olmak." şeklinde konuştu.