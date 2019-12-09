Ünlü araştırmacı Susan Blackmore'un

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi'nin dünyaca ünlü "Very Short Introductions" dizisinden seçerek hazırladığı "Çok Kısa Bir Başlangıç" adlı kitap dizisini Türkçeye kazandırmaya devam ediyor.

İKÜ'den yapılan açıklamaya göre, İKÜ Yayınevi son olarak, bilinç, yapay zeka, özgür irade ve meditasyon alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan araştırmacı Dr. Susan Blackmore'un "Bilinç" adlı kitabını okurlarla buluşturdu.

Okurları fiziksel varlıktan zihinsel derinliklere uzanan bir sorgulamaya davet eden kitap, daha önce Almanca, İtalyanca, İsveççe, Arapça, Farsça, Romence ve Gürcüceye çevrilerek dünya çapında pek çok okura ulaştı.

ODTÜ Berimsel Ontoloji Laboratuvarı araştırmacılarından Oğuz Akçelik tarafından Türkçeye çevrilen "Bilinç", beyin alanındaki çalışmalarıyla bilinen ve bu alandaki konuların Türkiye'de geniş kitlelere ulaşabilmesinde önemli bir rolü olan Prof. Dr. Sinan Canan'ın ön sözüyle okur karşısına çıktı.







