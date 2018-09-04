Üniversitenin hentbol takımı için destek çağrısı

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü Hentbol Takımı Kulüp Başkanı Doç. Dr. Mahmut Erbey, kentin tanıtımına katkı sağlayan takıma destek çağrısında bulundu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbey ve hentbol takımı oyuncuları, hayırsever iş insanı Muzaffer Marşap'ı ziyaret ederek destek istedi.

Takımın formasını hediye eden Erbey, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, hentbol takımının takımın bölgenin Hentbol Süper Ligi'nde oynayan tek takımı olduğunu ifade etti.

Sporcularla hayırsever iş insanı Muzaffer Marşap ile bir görüşme yaptıklarını belirten Erbey, şöyle devam etti:

"Kırşehirlilerden spor alanındaki bu başarıya destek bekliyoruz. Hayırsever iş insanımız Muzaffer Marşap, üniversitemizde yapımı süren İslami İlimler Fakültesi ile Ahi Evran Üniversitesi Camisine maddi destekte bulundu. Kendisinden ilimizi ve bölgemizi temsil eden hentbol takımımız için destek istedik."

Erbey ayrıca, hayırsever iş insanı Marşap'ın takıma destek sözü verdiğini kaydetti.