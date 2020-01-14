Üniversiteli Sezer karanlık dünyasını saz çalarak aydınlatıyor

TEKİRDAĞ(AA) - Tekirdağ'da yaşayan görme engelli Sezer Mert, küçük yaşta babasının tavsiyesiyle çalmayı öğrendiği sazıyla duygu ve düşüncelerini anlatıyor, diğer engelli arkadaşlarına moral veriyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Mert, 11 sene önce babasının tavsiyesiyle İstanbul'da gittiği kursta saz çalmayı öğrendi.

O günden bu yana yaşadıkları sıkıntıları saz çalarak söylediği türkülerle unutmaya çalışan Mert, üyesi olduğu Altı Nokta Körler Derneği Tekirdağ Şubesindeki arkadaşlarına da ezgileriyle moral veriyor.

"Engelimi müzikle aşıyorum"

Sezer Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan yüzde 90 görme engelli olduğunu söyledi.

Rahatsızlığının düzelmesinin kök hücre tedavisine bağlı olduğunu ancak bunun da bünyeden bünyeye değiştiğini ve çeşitli riskler barındırdığını anlatan Mert, "Ben halimden memnunum. Engelimi müzikle aşıyorum. Müzikle tanışmam biraz da babamın zoruyla oldu. Babam bağlama çalmamı çok istiyordu. Onun zorlamasıyla İstanbul'da yaşarken öğrendim." dedi.

"İnsanlar bize engel olmasınlar, engellenmek istemiyoruz"

Engelli çocuğu olan ailelere seslenen Mert, şunları söyledi:

"Aileler çocuklarını topluma kazandırsınlar. Çocuklar birçok şeyi tek başına yapamayabiliyor. Çocukları engelli diye eve kapatmasınlar. Eve kapatıldığı zaman o çocuk ne yapacak? Görme engelli olsun olmasın, herkesin dünyası karanlık. Normal insanlar da her şeyi göremiyor bence. Onların da karanlık bir dünyası var. İnsanlar bize engel olmasınlar, engellenmek istemiyoruz."