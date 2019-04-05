Üniversite öğrencilerinin kitap bağışı

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğrencileri, imam hatip ortaokuluna kitap bağışında bulundu.

Ali Akanat Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nde okuyan 11 öğrenci Beyşehir Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu'na 500 kitap bağışladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, proje danışmanı, öğretim üyesi Dr. Ayşe Gökçen Kapusuz öncülüğünde gerçekleştirilen "fazlaysa paylaş" projesi kapsamında imam ortaokuluna bağışlanan 500 kitapla, eğitim kurumunda bir kütüphane oluşturulduğu belirtildi.

Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu idarecileri, proje kapsamında okula kitap desteğinde bulunan üniversite öğrencileri ile projeye öncülük eden Dr. Öğretim Üyesi Kapusuza teşekkür etti.







