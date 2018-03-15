Üniversite öğrencilerinden Mehmetçik'e ışıklı destek

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere destek olmak için oda ışıklarıyla "Afrin" yazdı.

Kırıkkale Üniversitesinde öğrenim gören, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, harekatta görevli askerlere destek amacıyla ışıklarla "Afrin" yazdı.

Yurtlardaki odaların tamamının ışıklarını kapatan öğrenciler, daha sonra "Afrin" yazısı oluşacak şekilde ışıkları açtı.

Öte yandan sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapılan etkinlik, önemli gündemlerden biri haline geldi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.